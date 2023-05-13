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Салихова – о реакции Абаскаля: третий тренер мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги

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Зарема Салихова высказалась по поводу судейства в РПЛ.
Фото: "СЭ"
- Я видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги. Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам, - приводит комментарий Салиховой Metaratings.ru.

Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаля был очень недоволен работой судей после игры с "Химками" (1:1). Он не захотел отвечать на вопросы журналистов. Как отмечают практически все судейские эксперты, основания быль недовольным у испанца были. По их мнению, калужанин Евгений Кукуляк ошибочно досрочно отправил отдыхать спартаковца Даниила Денисова, показав ему вторую желтую. "Спартак" остался на 4-й позиции. Теперь отставание от ЦСКА, который идет на втором месте, составляет 4 турнирных балла. Также увеличить свой отрыв от москвичей может "Ростов", который завтра встретится с "Сочи" Дмитрий Хохлова. Отметим, что в следующий уик-энд российских любителей футбола ждет суперматч "Спартак"- ЦСКА. Поединок станет определяющим в борьбе за серебро.


Салихова Абаскаль Спартак
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