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Кобелев – о конфликтах в "Динамо": это необходимо всё разбирать в раздевалке, а не на футбольном поле

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Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев поделился своими соображениями по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"
- Чтобы понять, есть ли конфликт в команде, нужно быть в самом коллективе и понимать, какие процессы происходят. После матча с «Факелом» там Шунин с кем-то пререкался и, более того, распускал руки. С моей точки зрения, это необходимо всё разбирать в раздевалке, а не на футбольном поле. Поэтому можно предположить, что футболисты недовольны результатом, может быть, друг другом. Более конкретные выводы, конечно, лучше делать, находясь внутри команды, - приводит мнение Кобелева "Евро-Футбол.Ру".

"Динамо" неудачно проводит текущий сезон. За три тура до конца российского первенства столичный коллектив располагается на с 42 очками располагается на 7-й строчке. Сегодня бело-голубые на своей домашней арене крупно уступили "Ахмату", пропустив три безответных мяча. На 38-й минуте счет в поединке открыл ивуарийский полузащитник Нене Гбамбле. Во второй половине грозненцы еще дважды поразили ворота москвичей. Счет 2:0 сдела центрфорвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате. А дело до разгрома довел российский нападающий Владимир Ильин.

Последние результаты не могли радовать руководство "Динамо". Сегодня руководители клуба сообщили о том, что серб Славиша Йоканович больше не будет тренировать команду. Напомним, что в предыдущих поединках против "Факела" (0:2) и "Химок" (1:0) голкипер москвичей Антон Шунин публично вступал в перепалку со своими одноклубниками.


Кобелев Динамо Йоканович Шунин
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