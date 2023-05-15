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Савин: Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти "Торпедо"? А чего он тогда его не подписал?

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин обратился с вопросом к своему предшественнику Илье Геркусу о нападающем Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Торпедо"
- Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти "Торпедо"? А чего он тогда его не подписал? Безусловно, есть коллегиальный орган, есть совет директоров. Мне кажется, если президент клуба на чем-то настаивает, он может этого добиться. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно!

"Торпедо" лишилось шансов на сохранение места в элитном дивизионе чемпионата России, проиграв ЦСКА на выезде в 27-м туре РПЛ (0:3). В зимнее трансферное окно, когда президентом "автозаводцев" еще был Геркус, велись переговоры о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы, однако трансфер не состоялся, а форвард подписал контракт с "Локомотивом". Геркус позднее заявлял, что ему не позволили подписать соглашение с Дзюбой, который находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким "Адана Демирспор".

Источник: "Спорт-экспресс"


Торпедо Савин Геркус Дзюба Локомотив
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