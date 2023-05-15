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Ломаев, Шитов и еще ряд игроков "Крыльев Советов" могут покинуть клуб летом

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Шестеро футболистов "Крыльев Советов" могут покинуть самарский коллектив по окончании этого сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, "Крылья Советов" по окончании текущего сезона могут покинуть вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, хавбек Роман Ежов и форвард Владислав Шитов. Сообщается, что на одних претендует столичный "Локомотив", на другую часть - казанский "Рубин".

По итогам 27 прошедших туров "Крылья Советов" занимают 13 место в турнирной таблице. Потеряв очки в своем последнем матче чемпионата России против "Локомотива" (1:1), самарцы опустились в зону стыковых матчей за право остаться на следующий сезон в РПЛ. За три тура до окончания нынешнего первенства страны отрыв от безопасного 12-го места составляет всего один балл.

Источник: "Чемпионат"


Ломаев Шитов Крылья Советов
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