Силкин: при Йокановиче "Динамо" превратилось непонятно во что. Если бы не очковый запас, бело-голубые вылетели из РПЛ

– Со стороны легко критиковать тренера. Но то, что перед Йокановичем работал более интересный тренер – это факт. Он делал команду атакующего плана. При Йокановиче "Динамо" превратилось непонятно во что. Хорошо, что есть очковый запас. А если бы не было? Повторился бы сезон, когда бело?голубые вылетели из РПЛ.
Что не получилось у Йокановича? Я вообще не понял, во что играет "Динамо". До этого было понятно, что команда играла креативно, было движение, создавалось много голевых моментов. На это ходят болельщики. А поражения 0:3 дома приведет к тому, что клуб потеряет болельщиков, – приводит слова Силкина "Матч ТВ".
"Динамо" выиграло только 2 из последних 8-ми встреч и опустилось на седьмую строчку в таблице чемпионата России. Отставание бело-голубых от топ-3 составляет 8 очков. После двух кряду домашних поражений от "Факела" (0:2) и "Ахмата" (0:3) терпение руководства клуба лопнуло, и оно освободило от занимаемой должности главного тренера Славишу Йокановича.
Сегодня стало известно, что бывший наставник "Локомотива" Марко Николич намерен прибыть в Москву 22 мая для проведения переговоров с руководством столичного "Динамо". Сообщалось, что 43-летний серб в рамках визита также осмотрит базу и стадион клуба и встретится с боссами бело-голубых.
Николич является главным фаворитом на пост нового главного тренера "Динамо". Ранее сообщалось, что стороны уже оперативно согласовали детали контракта, однако журналист Иван Карпов опроверг информацию. Вероятность того, что Николич в итоге возглавит московскую команду по окончании сезона, оценивается как очень высокая.
Накануне Дмитрий Гафин предупредил, что к следующему матчу "Динамо" будет готовить новый главный тренер. Это произошло сразу после финального свистка домашнего матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата", который завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. 15 мая бело-голубые анонсировали назначение Павла Алпатова исполняющим обязанности наставника на заключительные три тура сезона.
Силкин: при Йокановиче "Динамо" превратилось непонятно во что. Если бы не очковый запас, бело-голубые вылетели из РПЛ
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин объяснил решение бело-голубых отправить в отставку Славишу Йокановича с поста наставника команды.
Фото: ФК "Динамо"