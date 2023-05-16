- Можно ли назвать Семака лучшим тренером РПЛ за последнее время? Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России. Результаты не врут. Просто так пять раз подряд чемпионами не становятся, Сергей проделывает огромную работу.
Семак в этом сезоне стал десятикратным чемпионом России. Пять раз специалист выигрывал золотые медали родного чемпионата в качестве футболиста и столько же в качестве тренера. Примечательно, что чемпионские титулы как тренер Семак выиграл подряд. До работы в "Зените" Семак возглавлял "Уфу". В санкт-петербургский клуб специалист перешел в 2018 году. С тех пор "Зенит" пять лет подряд не уступает чемпионский титул в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Капелло: Семак — сильнейший тренер в России
Экс-тренер сборной России Фабио Капелло согласился, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак сильнейший специалист в России.
Фото: ФК "Зенит"