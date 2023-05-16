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Гогниев: желаю "Химкам" всего наилучшего, процветания. Жалко, что у них все меньше шансов остаться в РПЛ.

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Бывший главный тренер "Химок" Спартак Гогниев рассказал о своем уходе из клуба.
Фото: "СЭ"
- Дела хорошо, отдыхал, наслаждался спокойствием. Был дома во Владикавказе с семьей. Провел анализ того, что получилось в "Химках", что нет. Понимаю, что есть какие-то проблемы. Желаю "Химкам" всего наилучшего, процветания. Слежу за ними. Жалко, что так все складывается и у них все меньше шансов остаться в РПЛ.

42-летний Гогниев возглавил "Химки" уже по ходу текущего сезона. Тренер принял подмосковную команду в сентябре и проработал с химчанами до апреля 2023 года. В 19 матчах под руководством Гогниева "Химки" одержали лишь одну победу, сыграв три раза вничью и потерпев 15 поражений. Ранее специалист работал с владикавказской "Аланией". Сейчас Гогниев безработный. На посту главного тренера "Химок" его сменил Андрей Талалаев, работавший ранее с "Ахматом" и "Торпедо".

Источник: "Спорт-экспресс"


Гогниев Химки
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