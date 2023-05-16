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Непомнящий: стоит ли считать, что Чалов прибавил? Он побил свой личный рекорд, но ситуация в ЦСКА поменялась

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Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о степени прогресса форварда ЦСКА Федора Чалова.
Фото: РПЛ
- Есть игроки, которые считается, что прибавили, а на самом деле играют на своем уровне. Например, условный Чалов. Он побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил? У него было 15 забитых мячей, а сейчас ситуация в команде поменялась. ЦСКА играет в такой футбол, когда его используют не только как игрока, который играет в створе, а с большим объемом, - приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

25-летний нападающий московского ЦСКА Федор Чалов в текущем сезоне в 37 матчах во всех турнирах текущего сезона за клуб забил 21 гол и выполнил 5 результативных передач. При этом в Российской премьер-лиге форвард забил 17 голов в 27 матчах, что является его новым личным рекордом - ранее Чалов не забивал в одном сезоне РПЛ более 15 мячей. В прошлом сезоне на его счету 3 гола в 16 матчах РПЛ, а также 4 гола в 14 играх швейцарской Суперлиги за "Базель", где Федор выступал на правах аренды.


ЦСКА Чалов Непомнящий
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