– Я считаю, что больше шансов у "Краснодара" как у хозяина поля. Но "Урал" тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая. Кстати, у "Краснодара" в гостях "Урал" уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра. И тут все еще более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно, — передает слова Тарханова "Евро-Футбол".
Финальный матч Пути регионов Кубка России между "Краснодаром" и "Уралом" состоится 17 мая 2023 года. Его начало запланировано на 19:30 (по московскому времени). Победитель данной пары выйдет в суперфинал, где сыграет против столичного ЦСКА. В нынешнем сезоне "Краснодар" и "Урал" дважды встречались в рамках Российской Премьер-Лиги. 29 июля 2022 года "быки" одержали выездную победу со счетом 3:1. 29 апреля 2023 года их встреча в Краснодаре завершилась вничью – 1:1.
Тарханов – о финале Пути регионов Кубка России: у "Краснодара" больше шансов. Но "Урал" тоже неуступчивая команда
Экс-наставник "Урала" Александр Тарханов высказался об игре команды из Екатеринбурга с "Краснодаром", которая пройдет в рамках финала Пути регионов Кубка России.
Фото: "Чемпионат"