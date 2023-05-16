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Александр Соболев – о спаде "Спартака": детские ошибки. И почему так, я не понимаю

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Нападающий столичного "Спартака" Александр Соболев ответил на вопрос о том, почему красно-белые потеряли стабильность в весенней части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Первая игра с "Локомотивом" — все хорошо, с "Уралом" гол не засчитали — ладно. Потом раз не выиграли, два не выиграли. Играем мы неплохо. Я не могу сказать, что "Спартак" как-то изменился в стиле игры, играем мы хорошо, но чуть-чуть, может, какое-то невезение. Если посмотреть ту же игру с "Динамо", какие нам голы там забили. Это детские ошибки. И почему так, я не понимаю. Верю ли я в фарт? Он 100% присутствует, — передает слова Соболева "Матч ТВ".

После 27-ми туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" имеет на своем счету 50 набранных баллов. Красно-белые располагаются на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. В своей последней игре, которая состоялась 13 мая 2023 года, команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с подмосковными "Химками" – 1:1. Таким образом, безвыигрышная серия столичного клуба в РПЛ достигла 3-х матчей. Следующую встречу "Спартак" проведет 21 мая. Он сыграет против ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России. Начало данной встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.


Спартак Соболев
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