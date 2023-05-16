– Математически "Спартак" еще может обойти ЦСКА в таблице. Конечно, судя по тому, как сейчас команды выглядят, сложно представить, что "Спартак" выиграет дерби. "Армейцы" лучше смотрятся, показывают игру, которая приносит им голы, победы, очки. У ЦСКА восемь побед в последних девяти турах. Они в лучшей позиции, есть запас в очках. Даже если "армейцы" оступятся, то сохранят шансы исправить ситуацию. А для "Спартака" все будет зависеть от этой игры в плане борьбы за второе место. Это создаст лишнее напряжение, которое обычно мешает делать даже то, что ты умеешь, – передает слова Игнатьева "РБ Спорт".
Центральный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и ЦСКА состоится 21 мая 2023 года в Москве. Начало предстоящего поединка запланировано на 16.30 по московскому времени. После 27-ми сыгранных туров в чемпионате России "армейцы" имеют на своем счету 54 набранных балла. Они располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых в настоящее время 50 очков. Они не входят в тройку призеров и занимают 4-ю строчку. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" и ЦСКА уже сталкивались друг с другом. 16 октября 2022 года, в рамках 13-го тура РПЛ, эти московские команды не сумели определить сильнейшего, сыграв в результативную ничью – 2:2.
Борис Игнатьев – о матче "Спартака" и ЦСКА: сложно представить, что красно-белые выиграют дерби
Экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между столичными "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: ФК "Торпедо"