Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
МиланНе начат

Борис Игнатьев – о матче "Спартака" и ЦСКА: сложно представить, что красно-белые выиграют дерби

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между столичными "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: ФК "Торпедо"
– Математически "Спартак" еще может обойти ЦСКА в таблице. Конечно, судя по тому, как сейчас команды выглядят, сложно представить, что "Спартак" выиграет дерби. "Армейцы" лучше смотрятся, показывают игру, которая приносит им голы, победы, очки. У ЦСКА восемь побед в последних девяти турах. Они в лучшей позиции, есть запас в очках. Даже если "армейцы" оступятся, то сохранят шансы исправить ситуацию. А для "Спартака" все будет зависеть от этой игры в плане борьбы за второе место. Это создаст лишнее напряжение, которое обычно мешает делать даже то, что ты умеешь, – передает слова Игнатьева "РБ Спорт".

Центральный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и ЦСКА состоится 21 мая 2023 года в Москве. Начало предстоящего поединка запланировано на 16.30 по московскому времени. После 27-ми сыгранных туров в чемпионате России "армейцы" имеют на своем счету 54 набранных балла. Они располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых в настоящее время 50 очков. Они не входят в тройку призеров и занимают 4-ю строчку. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" и ЦСКА уже сталкивались друг с другом. 16 октября 2022 года, в рамках 13-го тура РПЛ, эти московские команды не сумели определить сильнейшего, сыграв в результативную ничью – 2:2.


ЦСКА Спартак Игнатьев Б
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент защитника ЦСКА Роши: Виллиан не собирается покидать московскую команду
Защитник "Краснодара" Алонсо: надо отдать должное "Зениту" за проделанную работу. Там играют высококлассные футболисты
Игрок "Химок" Главчич - об удалении Денисова: для меня это вторая желтая
Бородюк: руководство "Динамо" всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать
Мхитарян и Леау – в составах "Интера" и "Милана" на ответный матч полуфинала ЛЧ
Председатель СД "Крыльев Советов": Андреев продолжит работать в клубе
Шикунов: "Спартак" завалил всю весну. Абаскаль поплыл 3
Петржела: скоро из "Зенита" уйдут бразильцы, и в команде наконец-то заиграют воспитанники 2
Александр Мостовой – о получении тренерской лицензии: понял, что без бумажки никуда не берут 5
Агент Клаудиньо: интерес "Палмейраса"? Это фейк
Селюк: Сутормин и Сергеев нужны "Зениту" для тренировок команды 2
Березовский: возможно, Сперцян немного затянул с переездом в Европу
Николич – о возможном назначении в "Динамо": соглашение по-прежнему не достигнуто 3
Гранат - о Николиче в "Динамо": если при нем не будет результата - это провал
Гришин – о переходе Чалова в европейский клуб: если ЦСКА устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать 1