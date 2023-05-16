– У Федора сейчас контракт с армейцами. Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду. ЦСКА нужен хороший, забивной форвард. Чалов в данный момент таким и является, – передает слова Гришина "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу нападающий московского ЦСКА Федор Чалов провел 27 матчей, в которых он записал на свой счет 17 забитых мячей и 4 голевые передачи. Часть прошлого сезона 25-летний форвард провел в швейцарском "Базеле". За данную европейскую команду Чалов сыграл 14 матчей, в которых он забил 4 гола и оформил 2 ассиста.
Гришин – о переходе Чалова в европейский клуб: если ЦСКА устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о возможном отъезде нападающего "армейцев" Федора Чалова в европейский клуб.
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