- ЦСКА не меняется - схема, манера игры, состав. У меня ощущение, что команда не выжимает из себя максимум, играет с запасом. При этом глупые ошибки совершил соперник - я говорю о первом голе и о пенальти. Команда набрала очень мало очков - 13, и заслуженно вылетела. Владимир Федотов выстроил игру, он не меняет схему - ни влево, ни вправо, что говорит о стабильности. Он сделал то же самое, что и в "Сочи" - каждый знает свой маневр, прогрессируют игроки, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Московский ЦСКА в рамках 27 тура Российской премьер-лиги победил на своем поле столичное "Торпедо" (3:0), при этом первый гол был забит "армейцами" после грубой ошибки соперника, а третий - с пенальти. В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают второе место с 54 очками в 27 матчах, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 очка. Действующая беспроигрышная серия ЦСКА в РПЛ составляет после этой победы 9 матчей, включающих 8 побед и 1 ничью.
Летом 2022 года ЦСКА возглавил новый главный тренер Владимир Федотов, который в прошлом сезоне работал в "Сочи" и привел черноморский клуб к серебряным медалям чемпионата.
Шалимов: Федотов сделал в ЦСКА то же самое, что и в "Сочи". Выстроил игру, не меняет схему, команда играет с запасом
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов высказался об игре ЦСКА в матче 27 тура РПЛ против "Торпедо" (3:0).
Фото: РПЛ