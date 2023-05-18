– Гильермо Абаскаль сильно отличается от других иностранных тренеров, которые приходили в "Спартак". На Абаскаля я зла не держал никогда. Сейчас я им полностью доволен и хочу его поддержать перед сложной игрой с ЦСКА. Потому что Абаскаль сразу начал ставить атакующий футбол. Когда от вратаря защита начинает быструю и темповую атаку за счет передачи мяча вперед, где двигается вся команда. Первый круг они провели прекрасно, но во втором наступил спад. Из него нужно просто выбраться, – приводит слова Кавазашвили RT.
В последних одиннадцати матчах "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал всего две победы. Красно-белые сенсационно выбыли из борьбы за Кубок России, проиграв в Жигулевске тольяттинскому "Акрону" - клубу-середняку Первой лиги. В турнирной таблице чемпионата страны "Спартак" опустился за пределы топ-3 и рискует остаться без медалей. Хотя перед рестартом сезона многие предрекали москвичам борьбу с "Зенитом" за верхнюю строчку.
За три тура до финиша сезона у подопечных Абаскаля одинаковое количество очков с идущим третьим "Ростовом" (по 50), но дончане располагаются выше за счет преимущества в личных встречах. В ближайшие выходные красно-белые на своем поле примут ЦСКА в столичном дерби. "Армейцы" занимают второе место в таблице РПЛ, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 балла.
Кавазашвили: я полностью доволен Абаскалем и хочу его поддержать. "Спартаку" нужно просто выбраться из весеннего спада
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили поддержал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на фоне неудачного выступления команды на весеннем отрезке сезона.
Фото: ФК "Спартак"