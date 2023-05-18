– ЦСКА выглядит лучше, и он фаворит. По интересному стечению обстоятельств, как только "Спартак" подписал длительный контракт с Абаскалем, команда играть перестала. И в дерби наступает некий час икс для Абаскаля. Если его выгонят, он получит огромную компенсацию. Понятно, что после этой игры этого не произойдет, но если "Спартак" чего-то стоит, они должны достойно сыграть.
ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро, и я предсказываю их победу. Но если "Спартак" упрется и покажет свой лучший футбол, я буду только рад. Я счастливо держу нейтралитет. Кто победит или займет призовые места – мне совершенно все равно. Мое сердце навсегда отдано команде "Металлист" из Королева, – цитирует Губерниева Metaratings.
Весной "Спартак" объявил о пролонгировании трудовых отношений с главным тренером Гильермо Абаскалем на фоне слухов об интересе к 34-летнему испанскому специалисту со стороны "Севильи".
В последних одиннадцати матчах "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал всего две победы. Красно-белые сенсационно выбыли из борьбы за Кубок России, проиграв в Жигулевске тольяттинскому "Акрону" - клубу-середняку Первой лиги. В турнирной таблице чемпионата страны "Спартак" опустился за пределы топ-3 и рискует остаться без медалей. Хотя перед рестартом сезона многие предрекали москвичам борьбу с "Зенитом" за верхнюю строчку.
За три тура до финиша сезона у подопечных Абаскаля одинаковое количество очков с идущим третьим "Ростовом" (по 50), но дончане располагаются выше за счет преимущества в личных встречах. В ближайшие выходные красно-белые на своем поле примут ЦСКА в столичном дерби. "Армейцы" занимают второе место в таблице РПЛ, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 балла.
Губерниев: по интересному стечению обстоятельств "Спартак" перестал играть, как только продлил контракт с Абаскалем
Известный телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от столичного дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"