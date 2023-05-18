Как сообщает издание Metaratings, 34-летний Артем Дзюба не успел залечить свою травму. В настоящее время он продолжает восстанавливаться, работая по индивидуальной программе. Ожидается, что российский форвард пропустит игру 28-го тура между московским "Локомотивом" и воронежским "Факелом" которая состоится 20 мая 2023 года.
Артем Дзюба оказался в столичном "Локомотиве" в феврале текущего года, подписав контракт с "железнодорожниками" на полгода. В чемпионате России 34-летний нападающий провел 9 матчей в составе московского коллектива, в которых он успел забить 8 мячей и оформить 4 ассиста. В предыдущем туре Российской Премьер-Лиги, в котором "Локомотив" встретился с самарскими "Крыльями Советов" (1:1), Дзюба не принял участие из-за небольшого повреждения.
Metaratings: Дзюба не поможет "Локомотиву" в игре с "Факелом"
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба не сыграет в матче 28-го тура чемпионата России по футболу против воронежского "Факела".
Фото: "СЭ"