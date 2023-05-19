- Самарцы могут выиграть все три последних матча в чемпионате. Главное — психологическое состояние команды. В последней игре ребята сыграли вничью с "Локомотивом", возможно, теперь в команде будет лучше настроение. Плюс, может быть, травмированные поправятся и команда усилится к последним играм РПЛ, - приводит мнение экс-игрока Metaratings.
"Крылья Советов" из Самары располагаются в зоне стыков, занимая 13-ю позицию. Волжане отстают от "Факела" Вадима Евсеева на 1 турнирный балл. До конца РПЛ осталось провести всего 3 тура. Самарцам предстоит сыграть с "Уралом", "Факелом" и столичным "Спартаком". Игра с воронежцами станет ключевой для "Крыльев" в борьбе за безопасное 12-е место. Примечательно, что дружина Игоря Осинькина выиграла всего 1 раз за 10 весенних туров. Отметим, что "Крылья Советов" вернулись в РПЛ только в сезоне 2021/2022. В предыдущем сезоне самарский коллектив сумел забраться на 8-ю строчку по итогам 30 туров национального первенства. Минувшей зимой клуб расстался с двумя ключевыми игроками Сергеем Пиняевым м Максимом Глушенковым, который перебрались в Москву и теперь представляют цвета "Локомотива".
Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобер: самарцы могут выиграть все три последних матча в РПЛ
Бывший футболист "Крыльев Советов" Антон Бобер поделился своими соображениями по поводу турнирного положения самарцев.
Фото: ПФК "Крылья Советов"