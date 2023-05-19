Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
18:00
АланияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
22:00
МонакоНе начат

Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобер: самарцы могут выиграть все три последних матча в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Крыльев Советов" Антон Бобер поделился своими соображениями по поводу турнирного положения самарцев.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Самарцы могут выиграть все три последних матча в чемпионате. Главное — психологическое состояние команды. В последней игре ребята сыграли вничью с "Локомотивом", возможно, теперь в команде будет лучше настроение. Плюс, может быть, травмированные поправятся и команда усилится к последним играм РПЛ, - приводит мнение экс-игрока Metaratings.

"Крылья Советов" из Самары располагаются в зоне стыков, занимая 13-ю позицию. Волжане отстают от "Факела" Вадима Евсеева на 1 турнирный балл. До конца РПЛ осталось провести всего 3 тура. Самарцам предстоит сыграть с "Уралом", "Факелом" и столичным "Спартаком". Игра с воронежцами станет ключевой для "Крыльев" в борьбе за безопасное 12-е место. Примечательно, что дружина Игоря Осинькина выиграла всего 1 раз за 10 весенних туров. Отметим, что "Крылья Советов" вернулись в РПЛ только в сезоне 2021/2022. В предыдущем сезоне самарский коллектив сумел забраться на 8-ю строчку по итогам 30 туров национального первенства. Минувшей зимой клуб расстался с двумя ключевыми игроками Сергеем Пиняевым м Максимом Глушенковым, который перебрались в Москву и теперь представляют цвета "Локомотива".


Бобер Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Глава РФС Дюков подтвердил ведение переговоров об организации товарищеской игры сборной России в июне на территории РФ
Официально: "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Йокановичем
La Repubblica: экс-главный тренер "Зенита" Спаллетти хочет покинуть "Наполи"
Андрей Мостовой – о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: иногда в раздевалке сидишь и чувствуешь себя как в Рио 3
"Арсенал" готов предложить за хавбека "Вест Хэма" Райса 105 млн евро
Наставник "Алании" Василенко: по отношению к "Факелу" у меня нет никакого реваншизма
Зиньковский: подколы Карпина разряжают атмосферу
Журналист Нагучев: новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Ариса" Шпилевский 5
Агент Барбоза: европейские клубы будут следить за Ренаном на молодежном ЧМ 1
Зиньковский – о Европе: ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют
Андрей Мостовой: очень хочется попасть в одну из ведущих лиг 4
Зиньковский: Пиняев - новый Аршавин? Андрей - он один
Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобер: самарцы могут выиграть все три последних матча в РПЛ 1
Медведев: медаль Ловрена уже лежит у меня в сейфе. Все, кто причастен, будут награждены
Рианчо: не верю, что в России судьи работают на "Зенит"! 6