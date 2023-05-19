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Андрей Мостовой – о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: иногда в раздевалке сидишь и чувствуешь себя как в Рио

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой отреагировал на слова нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро.
Фото: ФК "Зенит"
– Слова Артема Дзюбы, назвавшего "Зенит" командой из Рио-де-Жанейро? Нет-нет, ничуть не задели. Да, иногда в раздевалке сидишь и порой чувствуешь себя как в Рио – порой играет латиноамериканская музыка, вокруг бразильцы, колумбийцы (смеется). Глупо отрицать эту составляющую. И все же "Зенит" играет в России и представляет Санкт-Петербург, – приводит слова Мостового "РГ".

Новичок "Локомотива" Артем Дзюба в одном из интервью после прихода в московский клуб раскритиковал вектор комплектования действующего чемпиона России, ориентированный на латиноамериканских футболистов. 34-летний форвард заявил, что его бывшая команда превращается в "Зенит" Рио-де-Жанейро. Эта фраза вызвала большой общественный резонанс. Атакующий полузащитник "Зенита" Малком после победы над "Локомотивом" даже записал видео с троллингом Дзюбы.

"Зенит" после домашней победы над "Спартаком" со счетом 3:2 стал недосягаемым для конкурентов и досрочно обеспечил себе пятый подряд чемпионский титул. В ближайшую субботу команда Сергея Семака сыграет в Оренбурге против одноименного клуба в рамках 28-го тура чемпионата России.


Зенит Дзюба Мостовой Ан
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