- Армейцы сейчас выглядят лучше, чем "Спартак" – это факт. Поэтому фаворитами являются армейцы. Но это не означает, что они обязательно выиграют. Если "Спартак" сыграет в свою силу, и покажет свой лучший футбол, конечно, он может выиграть». Будет ли дополнительной мотивацией не отдать второе место армейцам? Не думаю, что это будет мотивацией. "Спартак" думает только о себе и своих задачах. В первую очередь важно выиграть самим и набрать очки. А отдать кому-то второе место или нет – это не так важно для футболистов, - приводит мнение Бушманова "Евро-Футбол.Ру".
Завтра столичные ЦСКА и "Спартак" сразятся друг с другом в рамках национального первенства. Этот поединок важен с точки зрения борьбы за серебряные медали РПЛ. "Спартак", который очень нестабильно выступает весной (3 победы в 10 играх российского первенства), попытается улучшить свое турнирное положение. В данный момент команда Гильермо Абаскаля располагается на 4-й строчке. Отставание от ЦСКА составляет 4 очка. Также борьбу за серебро ведет "Ростова" Валерия Карпина. Он занимает 3-ю позицию и имеет в своем активе 50 турнирных баллов. То есть столько же, сколько и "Спартак".
Примечательно, что ЦСКА за такой же отрезок сезона сумел одержать 8 побед. Последний матч между коллективами закончился со счетом 2:2. В той встрече свои фамилии в протокол записали Чалов (дубль), Соболев и Зиньковский. До конца РПЛ осталось всего 3 тура. В розыгрыше еще осталось 9 очков. Помимо ЦСКА, "Спартак" сыграет с "Пари НН" и "Крыльями Советов". ЦСКА после "Спартака" сыграет с "Краснодаром" и "Ростовом".
Бушманов: ЦСКА сейчас выглядит лучше, чем "Спартак". Но это не означает, что они обязательно выиграют
Экс-игрок "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов поделился своими соображениями по поводу предстоящего дерби.
Фото: "Чемпионат"