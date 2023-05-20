- Мы по стилю стараемся много атаковать. Ребята были уверенны в себе, несмотря на то, что два выездных матча отняли много сил. Мы пытаемся сложить пазл, но он все время нарушается. Нужно время. Понимаем, что будет тяжело, что нужно будет много двигаться и работать. Работу свою сделали, но Гбамбле получил повреждение, а у Конате рецидив старой травмы бедра. Сейчас у нас восстанавливаются Швец и Олейников. Надеюсь, что сможем компенсировать потери, - приводит мнение Ташуева "Матч ТВ".
"Ахмат" Сергей Ташуева ударно проводит весеннюю часть сезона. В 11 встречах грозненский коллектив сумел одержать 7 побед. Также в активе команды 2 ничьих и 2 поражения. Эти результаты улучшили турнирное положение "Ахмата". Теперь грозненцы располагаются на 5-й строчке и ведут борьбу за призовую тройку. За два тура до конца национального первенства "Ахмат" отстает от "Ростова", который идет на 3-й позиции, на 1 турнирный балл.
Отметим, что дончане имеют игру в запасе. До конца РПЛ "Ахмату" предстоит провести очный поединок с командой Валерия Карпина. Также еще одним соперников грозненского клуба станет "Краснодар" Владимира Ивича. Примечательно, что три последних матча "Ахмата" закончились с общим счетом 11:1 в пользу команды Ташуева. 49-набранных очков - историческое достижение для клуба. Ранее "Ахмат" не набирал так много очков.
Ташуев – о победе над "Химками": ребята были уверенны в себе
Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мыслями по поводу победы над "Химками" (3:0) в 28 туре РПЛ.
Фото: РИА Новости