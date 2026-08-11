Бабаев рассказал, обсуждалось ли возвращение Слуцкого в ЦСКА

"Леонид Викторович тогда был на действующем контракте. Мы постоянно на связи со Слуцким, часто встречаемся, но в тренерской плоскости вопрос не стоял", — рассказал Бабаев.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок страны и два раза завоевывали Суперкубок России.
Последним местом работы 55-летнего специалиста был китайский "Шанхай Шэньхуа". О его уходе из клуба стало известно 2 августа. Сейчас Слуцкий находится без команды.
Источник: Sport24