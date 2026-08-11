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Бабаев рассказал, обсуждалось ли возвращение Слуцкого в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о контактах с Леонидом Слуцким и ответил на вопрос о возможном возвращении тренера в московский клуб.
Фото: CG/VCG via Getty Images
Роман Бабаев заявил, что руководство ЦСКА поддерживает постоянную связь с Леонидом Слуцким. Однако вариант с приглашением специалиста на пост главного тренера армейцев перед назначением Дмитрия Игдисамова не рассматривался.

"Леонид Викторович тогда был на действующем контракте. Мы постоянно на связи со Слуцким, часто встречаемся, но в тренерской плоскости вопрос не стоял", — рассказал Бабаев.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок страны и два раза завоевывали Суперкубок России.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был китайский "Шанхай Шэньхуа". О его уходе из клуба стало известно 2 августа. Сейчас Слуцкий находится без команды.

Источник: Sport24

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