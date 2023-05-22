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Metaratings: Абаскаль хочет укрепить атаку. Спортивный директор "Спартака" настаивает на усилении опорной зоны

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Главный тренер столичного "Спартака" Гильермо Абаскаль и спортивный директор команды Пол Эшуорт не имеют общего взгляда на трансферную политику.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль хотел бы укрепить линию нападения в ближайшее трансферное окно. Испанский специалист думает о покупке центрального атакующего полузащитника и левоногого нападающего. При этом Пул Эшуорт, который является спортивным директором красно-белых, считает, что летом его команде необходимо усиливать опорную зону, в которой есть кадровые проблемы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в летнее межсезонье руководство московского "Спартака" собирается сделать дорогостоящую покупку атакующего футболиста. Столичные хотят приобрести топ-игрока, который позволит им конкурировать с петербургским "Зенитом" за золотые медали в следующем розыгрыше чемпионата России по футболу.

В настоящее время красно-белые имеют на своем счету 53 набранных балла. После 28-ми туров Российской Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля пребывает на 3-й строчке в турнирной таблице. В своем последнем поединке, который состоялся 21 мая 2023 года, москвичи сыграли с ЦСКА. Они одолели "армейцев" со счетом 2:1 и вплотную приблизились к ним в борьбе за серебряные медали РПЛ.

Источник: Metaratings


Спартак Абаскаль Эшуорт
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