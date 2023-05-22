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Селюк: "Ростов" — команда-пустышка, они забрались наверх лишь благодаря судейским решениям

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Популярный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах "Ростова" выиграть серебряные медали в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Тамбов"
– "Ростов" уже не станет вторым, да и вообще нужно сказать, что они не должны быть даже в четверке. "Ростов" — команда-пустышка, они забрались наверх только благодаря судейским решениям в их пользу. Я говорю о 17 пенальти. У них три матча, где не было ни одного забитого гола — три поражения подряд. В этих матчах команда не била пенальти. Вот и все. Они не заслужили второе место, — передает слова Селюка "РБ Спорт".

21 мая 2023 года "Ростов" провел очередной поединок Российской Премьер-Лиги. В рамках 28-го тура чемпионата страны он встретился с "Краснодаром". Подопечные Валерия Карпина потерпели разгромное поражение от "быков" со счетом 0:3. Вчерашняя неудача стала для южан третьей кряду. Более того, у них лишь одна виктория в семи последних матчах РПЛ.

В настоящий момент времени "Ростов" имеет на своем счету 50 набранных баллов. Он располагается на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От 2-й позиции, которую занимает столичный "Спартак, южане отстают на 3 очка.


Ростов Селюк
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