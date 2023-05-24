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Шишкин: знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны

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Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин высказался об инциденте с нападающим Александром Соболевым.
Фото: "Чемпионат"
- Я знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны. Ни на поле, ни вне его. Мой совет ему – поработать над этой историей. Уже не первый матч мы видим, когда эмоции зашкаливают.

Соболев получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в очном матче между соперниками в 28-м туре РПЛ (2:1). Форвард "Спартака" схватился за свой половой орган и предложил бразильскому футболисту армейцев заняться оральным сексом. За свое поведение Соболев был вызван в КДК РФС. Сам игрок уже извинился за инцидент в своих социальных сетях.

Источник: "РБ Спорт"


Соболев Шишкин Спартак
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