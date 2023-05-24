- "Зенит" меняется, и сейчас, наверно, уже никто не вспоминает близкий нам "Зенит" с Ракицким, Азмуном и Дзюбой. На мой взгляд, футбол в исполнении нынешней команды наиболее приближен к европейскому. Убежден, все происходящее сегодня импонирует поклонникам футбола с точки зрения зрелищности, а это немаловажная история для клуба, стремящегося зарабатывать деньги, - приводит мнение Игонина bobsoccer.ru.
В этом сезоне "Зениту" предстоит сыграть еще два поединка. Невский коллектив встретится с "Сочи" и "Факелом". Клуб уже два тура играет а ранге чемпиона. Золотые медали команды Сергея Семака завоевала в игре со "Спартаком" (3:2). Данный титул стал уже пятым для Семака у руля коллектива с берегов Невы. За 28 матчей "Зенит" одержал 20 побед. Также в активе чемпиона 6 ничьих и 2 поражения. Команда забила 72 мяча, пропустив при этом всего 19 раз.
"Зенит" дважды обыграл "Спартак", "Локомотив" и "Динамо". Также в активе петербуржцев победы над ЦСКА и "Краснодаром". В последней ЛЧ "Зенит" соревновался с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". Российская команда заняла 3-е место в квартете и вышла в ЛЕ, где ее соперником стал испанский "Бетис", который обыграл "Зенит" по сумме двух матчей (2:3, 0:0).
Игонин: футбол "Зенита" наиболее приближен к европейскому
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился своими соображениями по поводу качества и стиля игры петербуржского коллектива.
Фото: "Чемпионат"