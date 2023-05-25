— "Ростов" поплыл. Карпин вытягивает сейчас футболистов. После игры с "Краснодаром" я был поражен просто, проигрывая после первого тайма, все равно в раздевалке должны быть амбиции, но увидел, что пропала мотивация. Тут осталось два тура, пройти такой сезон и так просто отдавать игры без борьбы… Это не тот "Ростов". Возможно, произошел психологический надлом. Я все равно переживаю, наши земляки ростовские, да и сам был в команде, — приводит слова Деменко "Евро-Футбол".
В настоящий момент времени "Ростов" имеет на своем счету 50 набранных баллов. После 28-ми туров чемпионата России желто-синие располагаются на 4-м месте в турнирной таблице. Отставание от 2-го места, которое занимает столичный ЦСКА, составляет 4 очка. От 3-й позиции, на которой пребывает другая московская команда – "Спартак" – ростовчане находятся на расстоянии 3-х баллов.
Отметим, что уже в 3-х турах подряд в рамках Российской Премьер-Лиги "Ростов" неизменно проигрывает. Более того, коллектив Валерия Карпина имеет лишь одну викторию в 7-ми последних матчах чемпионата страны. Свой следующий поединок южане проведут 28-го мая 2023 года. Они на своем поле примут грозненский "Ахмат".
Деменко: "Ростов" поплыл. Возможно, произошел психологический надлом
Бывший игрок петербургского "Зенита" Максим Деменко высказался о спаде "Ростова" в концовке текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"