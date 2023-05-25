– Я был одним из первых, кто сказал после неудачи Дзюбы в Турции, что в России он может еще лет пять спокойно играть. Меня удивляло, почему его никто не брал. Однозначно, "Локомотив" правильно сделал. Для "Локомотива" было правильным решением вообще взять Дзюбу, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально анонсировал пролонгацию сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год. Ранее журналист Иван Карпов поделился, что заработная плата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. В ближайшем туре команда Михаила Галактионова 28 мая на выезде сыграет с "Динамо".
Александр Мостовой: в России Дзюба может еще лет пять спокойно играть. Меня удивляло, почему его никто не брал
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на решение "Локомотива" продлить контракт с 34-летним нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"