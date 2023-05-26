- Интерес к Конате есть, он был всегда. По нему звонят, спрашивают, интересуются. Интерес есть отовсюду, из Европы в том числе. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть, - приводит комментарий Селюка "РБ Спорт".
25-летний африканец Мохамед Конате, играющий на позиции центрального нападающего, в этом сезоне сыграл в майке грозненского коллектива 28 встреч во всех турнирах. За этот отрезок форварду удалось 13 раз поразить ворота своих соперников. Также в активе игрока 1 голевой пас. Для того, чтобы отметить голом Мохамеду требуется в среднем 125 минут игрового времени. Отметим, что в активе Конате 2 гола в 16 играх за сборную Буркина-Фасо. Зимой сообщалось, что в услугах Мохамеда была заинтересована сербская "Црвена Звезда". "Ахмат" за два тура до конца российского первенства располагается на 5-й строчке, отставая от "Ростова" на 1 турнирный балл.
Агент: начнет ли Конате новый сезон в другом клубе? Посмотрим, все может быть
Агент Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал о будущем футболиста.
Фото: "Чемпионат"