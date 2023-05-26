Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
18:00
БалтикаНе начат

Агент: начнет ли Конате новый сезон в другом клубе? Посмотрим, все может быть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал о будущем футболиста.
Фото: "Чемпионат"
- Интерес к Конате есть, он был всегда. По нему звонят, спрашивают, интересуются. Интерес есть отовсюду, из Европы в том числе. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть, - приводит комментарий Селюка "РБ Спорт".

25-летний африканец Мохамед Конате, играющий на позиции центрального нападающего, в этом сезоне сыграл в майке грозненского коллектива 28 встреч во всех турнирах. За этот отрезок форварду удалось 13 раз поразить ворота своих соперников. Также в активе игрока 1 голевой пас. Для того, чтобы отметить голом Мохамеду требуется в среднем 125 минут игрового времени. Отметим, что в активе Конате 2 гола в 16 играх за сборную Буркина-Фасо. Зимой сообщалось, что в услугах Мохамеда была заинтересована сербская "Црвена Звезда". "Ахмат" за два тура до конца российского первенства располагается на 5-й строчке, отставая от "Ростова" на 1 турнирный балл.


Конате Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Трансфер Мудрика в "Челси" вошел в топ-10 худших в АПЛ по версии Goal
Погребняк: конечно, "Зенит" мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 2
Быстров: круто, что "Ростов" идет вверху таблицы. Им надо ставить памятник 1
Форвард "Краснодара" Олусегун: ведётся работа над моим трансфером в другой клуб. Это будет команда из Европы 1
Агент: начнет ли Конате новый сезон в другом клубе? Посмотрим, все может быть 2
Девушка Сафонова - о ситуации с бывшей женой голкипера: от Матвея хотели только денег 2
Наставник "Ахмата" Ташуев: никто не думал, что у нас получится забить за три матча 11 мячей, в том числе и мы 1
Ловчев: "Спартаку" нужен хороший опорник, но Баринов ненавидит красно-белых, а Глебов стоит дорого 5
Александр Медведев: по уровню игры "Зенит" составил бы конкуренцию в прошедшей и будущей ЛЧ 14
Умтити - о "Барселоне": в Каталонии я провел четыре года в тюрьме
Орещук - о словах Дзюбы про агентов: пусть вспомнит, как он ушёл от Сафонова
Генеральный директор "Зенита" Медведев: на повестке дня у нас десятое российское чемпионство 7
Бальде: "Спартак" должен в следующем году бороться с "Зенитом" за титул. Это реальная цель 4
"Сочи" опроверг информацию об интересе к Макарчуку со стороны "Спартака" и "Зенита"
Грузинский нападающий "Метца" Микаутадзе может перейти в "Милан" за 10 млн евро