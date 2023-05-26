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Малком: связка в атаке Мбаппе — Малком? Неплохо, но мои партнеры по "Зениту" тоже крутые

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Футболист "Зенита" Малком высказался по поводу потенциальной связки с французским форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе.
Фото: ФК "Зенит"
- Связка в атаке Мбаппе — Малком? Понятно, что это было бы неплохо, но в первую очередь я думаю о своих партнёрах по команде, потому что они тоже крутые», — приводит слова Малкома Onze Mondial.

Французский центрфорвард Килиан Мбаппе представляет цвета "ПСЖ" с лета 2018 года. Футболист провел в майке французского гранда 258 встреч. За этот отрезок 24-летний форвард сумел забить 211 мячей. Также в активе Килиана 97 голевых пасов. В этом сезоне в активе Мбаппе 40 голов и 9 ассистов в 41 матче за ПСЖ. Голы и передачи француза помогли "ПСЖ" уверенно лидировать в таблице французского первенства. Парижане на 6 баллов опережают идущий на строчку ниже "Ланс". Атакующий полузащитник Малком, по сведениям СМИ, может летом перебраться в "ПСЖ".


Малком Мбаппе ПСЖ Зенит
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