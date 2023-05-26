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"Евро-Футбол": "Сочи" согласовал подписание словенца Крамарича

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По информации источника, "Сочи" подпишет контракт с 25-летним словенским вингером Мартином Крамаричем.
Фото: Getty Images
25-летний атакующий полузащитник словенского "Браво" Мартин Крамарич может перейти в "Сочи", сообщают СМИ.

По данным источника, руководство "барсов" уже согласовало трансфер словенского вингера на правах свободного агента. Сообщается, что в настоящее время стороны улаживают последние бюрократические детали.

В текущем сезоне на счету Крамарича, который является капитаном "Браво" из Любляны, 32 матча за клуб во всех турнирах, 12 забитых голов и 6 результативных передач.

Источник: "Евро-Футбол"


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