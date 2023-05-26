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Отец Кузяева: мы сосредоточены на играх за "Зенит". Сезон закончится, потом будем думать

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Отец Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал о будущем россиянина.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы пока сосредоточены на играх за "Зенит". Сезон закончится, потом будем думать, разговаривать. – приводит комментарий Адьяма "Матч ТВ".

По сведениям СМИ, "Зенит" намерен сохранить в своей команде центрального хавбека Далера Кузяева и предложил ему новое трудовое соглашение. Но сам футболист хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Интерес к игроку уже подтвердил Станислав Черчесов, являющийся наставником венгерского "Ференцвароша", и турецкий "Фатих Карагюмрюк". В этом сезоне Далер провел в сине-бело-голубой майке 33 поединка, в них он сумел забить 5 голов. Также Кузяев записал в своей актив 7 голевых пасов.


Кузяев Зенит
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