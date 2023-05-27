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Стрепетов: "Зенит" ждал два года, пока Малком заиграет, а теперь хотим, чтобы Кассьерра заиграл за сезон

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Экс-футболист петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов оценил игру нападающего сине-бело-голубых Маттео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
– Кассьерра цепляется за мяч, этого нет у Сергеева. Маттео не расстается с мячом. Мы ждали два года, пока Малком заиграет, а теперь хотим, чтобы Кассьерра заиграл за сезон. Надо потерпеть. Он пока не до конца раскрылся? Совершенно верно. Ему еще надо много работать и вписываться в состав. Бразильцы играли как бы под себя, Кассьерра - игрок другого плана. Посмотрите, как его прессинг помогает забивать быстрые мячи. Он еще проявит себя. В случае ухода Малкома и Клаудиньо Семаку придется включать другие резервы", – передает слова Стрепетова "Евро-Футбол".

26-летний Маттео Кассьерра оказался в стане петербургского "Зенита" прошлым летом. В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу колумбийский форвард принял участие 25-ти матчах. Он сумел записать на свой счет 2 забитых мяча и 6 голевых передач. В составе сине-бело-голубых южноамериканский игрок смог завоевать золотые медали Российской Премьер-Лиги.

Предыдущий сезон Маттео Кассьерра провел в "Сочи". Тогда он сыграл в 22-х поединках чемпионата России. При этом колумбийский футболист смог отметиться 14-ю голами. В настоящий момент времени портал Transfermarkt оценивает стоимость Кассьерры в 4 миллиона евро. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2025 года.


Стрепетов Зенит Кассьерра
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