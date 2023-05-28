По сведениям СМИ, "Ростов" пролонгировал трудовое соглашение с 23-летним российским опорным хавбеком Данилом Глебовым. Новый договор рассчитан до 2028 года.
Данил Глебов вступает в составе "Ростова" с 2019 года. В желто-синей майке футболист сыграл 129 поединков. За этот отрезок Данил сумел забить 9 голов и оформил 14 голевых пасов. В этом сезоне капитан "Ростова" забил 4 мяча и отдал 5 ассистов в 38 играх во всех турнирах. Ранее в СМИ появились сведения о том, что в своей команде Глебова хотел бы видеть столичный "Спартак".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Глебов продлил контракт с "Ростовом" до 2028 года
Российский футболист "Ростова" Данил Глебов продолжит защищать цвета дончан.
Фото: "Чемпионат"