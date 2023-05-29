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Спортивный директор "Локомотива" Ульянов: Гильерме - наше все. Никуда не отдадим его даже за большие деньги

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Спортдиректор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, что вратарь Маринато Гильерме останется в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Гиля - наше все, его не трогайте (улыбается). С ним все хорошо, он будет в клубе. Мы его никуда не отдадим даже за большие деньги", - цитирует Ульянова "РИА Новости Спорт".

Голкипер Гильерме выступает за столичный "Локомотив" с лета 2007 года. Контракт 37-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В этом сезоне вратарь сыграл за "железнодорожников" три матча в РПЛ, в которых пропустил 4 мяча и один раз отстоял на ноль. Также Гильерме принял участие в двух матчах нынешнего розыгрыша Кубка России, пропустив один гол.


Гильерме Локомотив
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