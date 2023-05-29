18-летний левый вингер "Акрона" стал автором победного гола в ворота "Спартака" в матче Пути регионов Кубка России. Этот мяч оказался для Салтыкова единственным в текущем сезоне.
"Акрон" сенсационно дошел до финала Пути регионов Кубка России, где лишь в серии пенальти уступил участнику Суперфинала "Краснодару". В Первой лиге клуб из Тольятти занимает 11-е место за тур до конца сезона. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2024/25. Рыночная стоимость Салтыкова оценивается в 175 тыс евро.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Акрона" Салтыков может продолжить карьеру в московском "Локомотиве"
Московский "Локомотив" намерен выкупить у самарских "Крыльев Советов" Никиту Салтыкова, который провел нынешний сезон в аренде в тольяттинском "Акроне".
Фото: ФК "Акрон"