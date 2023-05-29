– Прошел год с одного из самых счастливых дней в моей жизни. Мы всем доказали, что умеем побеждать и уходить красиво, оставив классного тренера, который точно справится. Из песни слов не выкинешь: сердце "Спартака" теперь в руках "Лукойла", не потерять им его и не сломать.
Вспомнить первую половину чемпионата, занять второе место и в будущем много раз приносить заветное чемпионство, – приводит слова Салиховой Metaratings.
Леонид Федун сложил полномочия руководителя "Спартака" в августе прошлого года. 100% акций клуба перешли "Лукойлу". После ухода 67-летнего бизнесмена красно-белые не сумели защитить титул обладателя Кубка России, сенсационно вылетев в сетке Пути регионов от середняка Первой лиги "Акрона".
В минувшие выходные "Спартак" на своем поле не сумел распечатать голкипера "Пари НН" Артура Нигматуллина и завершил встречу с волжанами нулевой ничьей. Концовка матча проходила с подавляющим доминированием хозяев, но вскрыть эшелонированную оборону дружины Сергея Юрана им так и не удалось. Отметим, что игру с "Пари НН" пропускал нападающий Александр Соболев, который получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в предыдущем поединке.
Таким образом, команда Гильермо Абаскаля потеряла важные очки в борьбе за серебряные медали чемпионата России. Перед заключительным туром красно-белые отстают от занимающего вторую строчку в таблице ЦСКА на один балл. На пятки наступает "Ростов", у которого на одно очко меньше.
В рамках последнего, 30-го тура "Спартак" отправится в Самару, где 3 июня сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Параллельно прямые конкуренты москвичей в борьбе за медали ЦСКА и "Спартак" встретятся друг с другом на столичной "ВЭБ Арене".
Зарема Салихова: сердце "Спартака" теперь в руках "Лукойла", не потерять им его и не сломать
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, напомнила о победе красно-белых в финале Кубка России над "Динамо" (2:1), который состоялся ровно год назад 29 мая.
Фото: ФК "Спартак"