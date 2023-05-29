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"Алания" не смогла оспорить отказ в выдаче лицензии РПЛ. Вместо владикавказской команды в "стыках" сыграет "Родина"

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Апелляция "Алании" на решение об отказе владикавказскому клубу в выдаче лицензии РФС-1, необходимой для выступления в РПЛ в следующем сезоне, не удовлетворена.
Фото: ФК "Алания"
Обращение от клуба из Владикавказа было рассмотрено сегодня, 29 мая, на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования клубов. Таким образом, решение об отказе "Алании" в выдаче лицензии РФС-1 оставлено в силе. Напомним, осетинская команда не допущена к стыковым матчам из-за несоответствия обязательным критериям, в первую очередь - из-за неподходящего стадиона.

За тур до окончания сезона "Алания" гарантировала себе итоговое 3-е место, по спортивному принципу дающее право выступления в "стыках". Однако клуб не будет допущен к ним из-за отсутствия должной инфраструктуры, не позволяющей претендовать на повышение в классе. За право подняться в РПЛ от Первой лиги сыграют красноярский "Енисей", который обеспечил себе четвертую строчку, а также московская "Родина". Столичный клуб может опуститься даже на шестую итоговую позицию, однако махачкалинское "Динамо", как и "Алания", не получило лицензию РФС-1.

Источник: Metaratings


Алания Родина ФНЛ Первая лига
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