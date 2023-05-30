– Мне не хватило физики. Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал – ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать. Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек – не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те. Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая, – приводит слова Дуарте "СЭ".
Напомним, второму голу в ворота "Спартака" в домашнем матче с "Краснодаром" предшествовала потеря мяча Алексисом Дуарте на чужой половине поля. 23-летний парагваец остался в нападении и даже не предпринял усилий по возвращению в оборону. Полузащитник "быков" Батчи, перехвативший мяч, совершил прорыв по левому флангу и поучаствовал во взятии ворот. "Краснодар" повел со счетом 2:0, однако удержать победу гостям не удалось. "Спартак", дважды уступая в счете, все-таки вырвал волевые три очка - 4:3.
Дуарте – о том, почему не побежал за хавбеком "Краснодара" Батчи: человек – не машина. Мне не хватило физики
Легионер "Спартака" Алексис Дуарте объяснил, почему не стал ускоряться за полузащитником "Краснодара" Жуаном Батчи в апрельском матче РПЛ в Москве.
Фото: ФК "Спартак"