– Конечно же, все в клубе довольны бразильцами, которых мы имеем. Есть желание их сохранить. Но все понимают ситуацию, что может произойти по-разному: может никто не уйти, может, уйдет один, два или три.
Понимая это, клуб так или иначе смотрит игроков на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть, – цитирует Аршавина "Чемпионат".
В нынешнем сезоне "Зенит" в пятый раз подряд и в девятый в своей истории завоевал золотые медали РПЛ. В общей сложности в копилке сине-бело-голубых 10 чемпионских титулов, включая единственную победу в чемпионате СССР. Слухи сватают лучшего бомбардира "Зенита" Малкома в лондонский "Арсенал" и парижский "ПСЖ". Клаудиньо может вернуться на родину. Дугласа Сантоса связывают с "Барселоной". Ходят слухи о возможном уходе и других легионеров. Футболисты не скрывают желания выступать в еврокубках, от участия в которых отстранены российские клубы из-за спецоперации на Украине.
Аршавин – о возможном уходе бразильцев из "Зенита": план Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А
Заместитель гендиректора "Зенита" Андрей Аршавин оценил последствия возможного ухода бразильских легионеров грядущим летом.
Фото: ФК "Зенит"