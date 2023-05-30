Матчи Скрыть

Аршавин – о возможном уходе бразильцев из "Зенита": план Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Заместитель гендиректора "Зенита" Андрей Аршавин оценил последствия возможного ухода бразильских легионеров грядущим летом.
Фото: ФК "Зенит"
– Конечно же, все в клубе довольны бразильцами, которых мы имеем. Есть желание их сохранить. Но все понимают ситуацию, что может произойти по-разному: может никто не уйти, может, уйдет один, два или три.

Понимая это, клуб так или иначе смотрит игроков на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть, – цитирует Аршавина "Чемпионат".

В нынешнем сезоне "Зенит" в пятый раз подряд и в девятый в своей истории завоевал золотые медали РПЛ. В общей сложности в копилке сине-бело-голубых 10 чемпионских титулов, включая единственную победу в чемпионате СССР. Слухи сватают лучшего бомбардира "Зенита" Малкома в лондонский "Арсенал" и парижский "ПСЖ". Клаудиньо может вернуться на родину. Дугласа Сантоса связывают с "Барселоной". Ходят слухи о возможном уходе и других легионеров. Футболисты не скрывают желания выступать в еврокубках, от участия в которых отстранены российские клубы из-за спецоперации на Украине.


Зенит Аршавин Малком Клаудиньо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Прокуратура предъявила нападающему "Спартака" Промесу официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг 1
Защитник "Зенита" Чистяков может перейти в московский клуб 2
Канчельскис: Талалаев – нонсенс нашего футбола, "убил" две команды. Гогниеву помогают кроты
Аршавин – о жесте нападающего "Спартака" Соболева: КДК только дисквалифицировал его на Кубок, и тут такой инцидент
Гордеев: часто "Спартак" подводят амбиции. К Абаскалю много вопросов, не хватало чего-то в организации игры
Ветеран "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов попал в реанимацию 7
Канчельскис: если у Сперцяна есть предложение от европейского клуба, то почему бы на него и не согласиться?
Аршавин: ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро. У них на одно очко больше, играют дома 1
Ловчев: как вы клубами управляете? Может быть, дело не в деньгах и их количестве, а в том, как вы ими распоряжаетесь? 4
Голкипер "Зенита" Кержаков: победа над "Спартаком" не приносит такого кайфа, как просто лечь и пить пивас 1
Аршавин – о возможном уходе бразильцев из "Зенита": план Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А
Семин: не знаю, на что надо надеяться "Спартаку", чтобы стать вторым. Все в руках ЦСКА и "Ростова" 1
"СЭ": экс-главный тренер "Локомотива" Николич возглавил "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Серба не будет в "Динамо" 1
Кержаков – об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": вы выплескиваете эмоции на стадионе. В тот момент это сделал я 8
Канчельскис – об отмене июньского сбора: кажется, в ближайшие 4 года мы вообще не будем нигде играть. Ситуация тяжелая 3