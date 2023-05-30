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Аршавин: Пиняев – сильный игрок, поэтому выиграет конкуренцию в "Зените". Сергею не стоит этого бояться

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Заместитель гендиректора "Зенита" Андрей Аршавин оценил перспективы 18-летнего нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева пробиться в состав сине-бело-голубых в случае перехода в питерский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
– Реален ли трансфер Пиняева в "Зенит"? Не знаю, реален или нет. Если и будут подвижки, то только Медведев может делать такие заявления.

Не скажется ли возможный переход в "Зенит" негативно на карьере Сергея Пиняева? Пиняев – сильный игрок, поэтому выиграет конкуренцию. Сергею не стоит этого бояться, – цитирует Аршавина Sport24.

По слухам, "Зенит" всерьез заинтересован в трансфере 18-летнего вундеркинда из "Локомотива" Сергея Пиняева. Талантливый футболист имеет на руках контракт до конца декабря 2026 года и не планирует менять клубную прописку. "Железнодорожники" также не намерены расставаться со своим самым перспективным активом. Отмечалось, что если саратовец и может покинуть красно-зеленых, то только с прицелом на Европу.

Перед заключительным туром "Локомотив" располагается на девятой строчке в таблице РПЛ. Успешный весенний отрезок позволил команде Михаила Галактионова вплотную приблизиться к идущему восьмым "Оренбургу". В случае домашней победы в последней игре сезона над "Торпедо" "железнодорожники" точно поднимутся еще как минимум на одну позицию выше в итоговой иерархии чемпионата России-2022/23.

Сергей Пиняев начинал нынешний сезон в "Крыльях Советов", а зимой перебрался в "Локо". В общей сложности за оба клуба он провел 19 матчей в нынешнем розыгрыше ЧР, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Его рыночная стоимость достигает 7 млн евро.


Аршавин Зенит Пиняев Локомотив
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