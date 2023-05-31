- Конечно, Малкома не просто так вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи, он заслужил. Здорово, что там обратили внимание на игрока чемпионата России и не оставили без оценки его игру за "Зенит", - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Малком еще не играл за основную сборную Бразилии. Он имеет на своей счету только игры за олимпийскую команду своей страны. Примечательно, что на Олимпиаде в Токио зенитовец сумел помочь своей команде выиграть золото, забив в финале. Также в активе Малкома есть 19 игр за различные юношеские сборные Бразилии. Свой шанс дебютировать за главную команду страны новоиспеченный гражданин РФ может получить уже этим летом. Он вызван на контрольные поединки с Гвинеей и Сенегалом. Малком - лучший игрок по результативности в РПЛ. Футболист сумел забить 23 гола и оформить 9 ассистентских действий в 27 играх.
Семин - о вызове Малкома в сборную Бразилии: здорово, что там обратили внимание на игрока чемпионата России
Экс-наставник сборной России Юрий Семин поделился своими соображениями по поводу вызова Малкома в сборную Бразилии.
Фото: Stoyan Nenov/Reuters