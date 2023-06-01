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Бабаев: ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 млн евро

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев признался, что ЦСКА гарантированно зарабатывал от УЕФА 25 миллионов евро в год за выступление в Лиге чемпионов без учета призовых выплат за результаты игр.
Фото: ПФК ЦСКА
– Есть объективные сложности из?за экономических вопросов. Участие российских клубов в еврокубках влияло на их бюджеты. ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 миллионов евро – это только за участие. Это достаточно существенная часть бюджета.

В качестве вишенки на торте ФИФА приняла беспрецедентное решение, когда любой иностранный футболист мог приостановить контракт и уехать безвозмездно в другой клуб. В нашей команде так сделали два футболиста, – приводит слова Бабаева "Матч ТВ".

После начала спецоперации на Украине российская национальная сборная и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных соревнованиях. В результате "Зенит", который в пятый раз подряд выиграл чемпионат России, не сможет в следующем сезоне представить Россию в Лиге чемпионов.

За тур до финиша ЦСКА имеет высокие шансы стать вице-чемпионом РПЛ. Чтобы завоевать "серебро", "армейцам" необходимо в родных стенах обыграть "Ростов" в заключительном матче. В этом случае команда Владимира Федотова станет недосягаемой для конкурентов и гарантирует себе итоговую вторую строчку. При ничейном исходе поединка с дончанами "Спартак" получит возможность обогнать ЦСКА в таблице. Для этого красно-белым достаточно будет не проиграть в Самаре.

В этом году в финале Лиги чемпионов в Стамбуле сыграют "Манчестер Сити" и миланский "Интер".


ЦСКА Бабаев Лига чемпионов
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