– Есть объективные сложности из?за экономических вопросов. Участие российских клубов в еврокубках влияло на их бюджеты. ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 миллионов евро – это только за участие. Это достаточно существенная часть бюджета.
В качестве вишенки на торте ФИФА приняла беспрецедентное решение, когда любой иностранный футболист мог приостановить контракт и уехать безвозмездно в другой клуб. В нашей команде так сделали два футболиста, – приводит слова Бабаева "Матч ТВ".
После начала спецоперации на Украине российская национальная сборная и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных соревнованиях. В результате "Зенит", который в пятый раз подряд выиграл чемпионат России, не сможет в следующем сезоне представить Россию в Лиге чемпионов.
За тур до финиша ЦСКА имеет высокие шансы стать вице-чемпионом РПЛ. Чтобы завоевать "серебро", "армейцам" необходимо в родных стенах обыграть "Ростов" в заключительном матче. В этом случае команда Владимира Федотова станет недосягаемой для конкурентов и гарантирует себе итоговую вторую строчку. При ничейном исходе поединка с дончанами "Спартак" получит возможность обогнать ЦСКА в таблице. Для этого красно-белым достаточно будет не проиграть в Самаре.
В этом году в финале Лиги чемпионов в Стамбуле сыграют "Манчестер Сити" и миланский "Интер".
Бабаев: ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 млн евро
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев признался, что ЦСКА гарантированно зарабатывал от УЕФА 25 миллионов евро в год за выступление в Лиге чемпионов без учета призовых выплат за результаты игр.
Фото: ПФК ЦСКА