- Задели ли слова Дзюбы о "Зените"? Нет, не задели. Честно, не знаю, почему он так сказал. Без него "Зенит" остался лидером, остался сильнейшей командой России. Не знаю, в чём причина его слов, но повторюсь, мы замечательно играли вместе и побеждали — как с ним, так и без него. Всё, что могу сказать, - приводит слова Малкома "Фонтанка".
В начале весны Артем Дзюба дал большое интервью, где в том числе поделился своими соображениями по поводу своего бывшего клуба "Зенита". Форвард, который ныне защищает цвета "Локомотива", критически отозвался о политике невского коллектива по комплектованию своего состава. Артему не нравится, что сейчас "Зенит" приглашает в команду преимущественно бразильских футболистов. Дзюба охарактеризовал "Зенит", сказав, что теперь команда представляет не Санкт-Петербург, а Рио-де-Жанейро. "Зенит" в этом сезоне привычно забрал золотые медали российского первенства. Невский клуб снова досрочно завоевал чемпионство с большим отрывом от ближайших конкурентов.
Малком - о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: без Артема мы остались сильнейшей командой России
Полузащитник "Зенита" Малком поделился своей точкой зрения по поводу слов Артема Дзюбы о петербуржской команды.
Фото: ФК "Зенит"