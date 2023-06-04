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Чистяков: мы одинаково настраиваемся на все команды. Только на "Спартак" у нас двойная мотивация

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о настрое команды на соперников в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы одинаково настраиваемся на все команды. Только на "Спартак" у нас двойная мотивация. По ходу сезона все хотят доказывать, все хотят играть, - приводит комментарий Чистякова "Матч ТВ".

Вчера Зенит завершил позитивно завершил сезон, обыграв "Факел" Вадима Евсеева. Долгое время на табло "Газпром Арены" горели нули, но в последней десятиминутке точным ударом петербуржских болельщиков порадовал атакующий хавбек Александр Ерохин, который после сольного прохода и паса Густаво Мантуана, сумел поразить ворота воронежцев и принести три очка "Зениту". Невский коллектив по итогам 30 туров заработал 70 турнирных баллов. Команда стала чемпионом еще в 26-м туре, обыграв "Спартак" (3:2).


Чистяков Зенит Спартак
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