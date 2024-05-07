"Учитывая, что я работал в "Краснодаре", знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно "быки" стали чемпионами", - цитирует Ташуева "СЭ".
"Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ за три тура до финиша сезона. В активе "горожан" 50 очков, в 27-ми матчах, что на 1 меньше, чем у лидирующего "Зенита". Также, 50 очков в своем активе имеет московское "Динамо". Поражение от "Ахмата" (0:1) в 27-м туре не позволило "Краснодару" опередить "Зенит" и возглавить турнирную таблицу.
В 28-м туре "Краснодар" сыграет на выезде против московского "Спартака". "Зенит" в этом же туре сразится с ЦСКА, а "Динамо" проведет матч с калининградской "Балтикой".
Ташуев: было бы приятно, если бы именно "Краснодар" стал чемпионом России
Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от чемпионской гонки текущего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"