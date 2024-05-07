Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
22:00
Боруссия ДНе начат

Ташуев: было бы приятно, если бы именно "Краснодар" стал чемпионом России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от чемпионской гонки текущего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Учитывая, что я работал в "Краснодаре", знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно "быки" стали чемпионами", - цитирует Ташуева "СЭ".

"Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ за три тура до финиша сезона. В активе "горожан" 50 очков, в 27-ми матчах, что на 1 меньше, чем у лидирующего "Зенита". Также, 50 очков в своем активе имеет московское "Динамо". Поражение от "Ахмата" (0:1) в 27-м туре не позволило "Краснодару" опередить "Зенит" и возглавить турнирную таблицу.

В 28-м туре "Краснодар" сыграет на выезде против московского "Спартака". "Зенит" в этом же туре сразится с ЦСКА, а "Динамо" проведет матч с калининградской "Балтикой".

Сергей Ташуев Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится