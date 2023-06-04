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Агент: Васютин остается в "Зените". Он хочет стать первым номером в следующем сезоне

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Агент российского вратаря "Зенита" Александра Васютина Александр Дубровин поделился информацией о будущем игрока.
Фото: ФК "Зенит"
- Александр остается в "Зените". Планы большие — стать первым номером в следующем сезоне. Есть ли к нему интерес? Интерес есть, но Саша сейчас сконцентрирован на "Зените". Он петербуржец, ходил на Вираж. Начал играть в "Зените", может быть, не так много. Он собирается дальше идти к своей мечте — стать первым номером, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Минувшей зимой российский страж ворот Александр Васютин вернулся в "Зенит" из аренды. Ранее он защищал ворота шведского "Юргордена". Весной Александр был вторым вратарем невского коллектива. Место в основе дружины Сергея Семака занимал 36-летний ветеран Михаил Кержаков. После завоевания чемпионства Кержакову был предоставлен отдых. Место в воротах занял Васютин. Который провел 3 поединка в сине-бело-голубой футболке.

В этих играх "Зенит" сыграл вничью с "Оренбургом" (2:2) и "Сочи" (1:1) и обыграл "Факел" (1:0). Победа над воронежцами стала первой для Васютина без пропущенных голов за "Зенит". Вчера петербуржский клуб официально сообщил о том. что пролонгировал трудовой договор с Кержаковым на 1 год. Также недавно "Зенит" приобрел еще одного голкипера Никиту Гойло.


Васютин Зенит Кержаков М Гойло Одоевский
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