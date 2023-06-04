Как утверждает источник, руководство "железнодорожников" не возражает против расставания сразу с девятью игроками команды. В частности, в случае получения выгодных в финансовом плане предложений клуб согласен продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьянца, Педриньо, Гирано Керка и Тина Едвая.
Кроме того, "железнодорожники" рассчитывают подыскать новые команды для Константина Марадишвили и Даниила Куликова. Напомним, накануне глава правления "Локомотива" Юрий Нагорных официально подтвердил уход нападающего Франсуа Камано.
По итогам завершившегося чемпионата России "Локомотив" поднялся из зоны "стыков" на восьмую строчку. Команда с приходом Михаила Галактионова мощно провела весенний отрезок сезона и набрала 45 очков в 30 играх.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" готов продать 9 футболистов в летнее трансферное окно, включая Изидора и Миранчука
Московский "Локомотив" готов провести серьезные кадровые реформы этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"