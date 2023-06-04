— Какие планы на отпуск? Заняться здоровьем. Именно поэтому пропустил последний матч? Совершенно верно. Что за проблемы? Проблема с ногой и еще одна, небольшая, которая, возможно, будет требовать хирургического вмешательства. Буду ли готов к первому сбору "Спартака"? Думаю, да. Есть месяц до начала сбора. Как быстрее займусь здоровьем, и как можно быстрее восстановлюсь, так и быстро будут готовиться к возобновлению чемпионата, - приводит комментарий Джикии Sport24.
Российский центральный защитник Георгий Джикия в этом сезоне поучаствовал в 30 играх за "Спартак" во всех соревнованиях. За этот отрезок футболист сумел записать в свой актив 2 голевых паса. В 30-м туре национального первенства москвичи гостили в Самаре, где играли с "Крыльями Советов". По итогам 90 минут игры волжане сумели одержать победы благодаря голу аргентина Бенхамина Гарре. Джикия начал встречу на скамейке запасных, но уже в самой концовке рефери показал Георгию красную карточку за излишние эмоции. Теперь россиянину грозит дисквалификация.
Сегодня капитан "Спартака" попал в символическую сборную по итогам сезона, составив пару защитников с ростовчанином Максимом Осипенко. Дружина Гильермо Абаскаля по итогам 30 туров минувшего сезона завоевала бронзовые медали первенства, финишировав на 3-й позиции. Напомним, что в прошлом году москвичи были 10-ми, а также завоевали Кубок России.
Джикия – о травме: возможно, потребуется хирургическое вмешательство
Российский футболист "Спартака" Георгий Джикия поделился информацией о своем физическом состоянии.
Фото: "Чемпионат