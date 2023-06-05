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Цыпченко – о победе над "Спартаком": "Крыльям" воздалось за невезение всего сезона

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Российский нападающий самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко прокомментировал победу своей команды в игре 30-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (1:0).
Фото: "Чемпионат"
– Были небольшие проблемы с коленом, но к игре уже нормально подошел. Выйти, конечно, было тяжело – игра шла интенсивная, больше на результат. "Крыльям" как будто воздалось за невезение всего сезона? Я с вами полностью согласен. Так и должно было случиться. Это показатель всего нашего сезона как будто. Насчет следующего никаких разговоров не поднималось. Мы были объединены одной идеей остаться в РПЛ, что и сделали, – передает слова Цыпченко Metaratings.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и столичным "Спартаком" состоялся 3 июня 2023 года. Он завершился домашней викторией "волжан" со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей записал в собственный актив вингер Бенхамин Гарре. Нападающий хозяев Дмитрий Цыпченко появился на поле на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.

Благодаря победе над красно-белыми "Крылья Советов" сумели заработать 32 балла. Данный показатель позволил команде Игоря Осинькина финишировать на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и избежать стыковых игр с командами Первой лиги.


Крылья Советов Спартак Цыпченко
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