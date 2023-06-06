Как утверждает источник, руководство московского "Локомотива" проявляет интерес к 26-летнему воспитаннику "Спартака" и рассматривает вариант трансфера Бакаева из "Зенита". При этом "железнодорожники" готовы как арендовать полузащитника в аренду, так и выкупить права на футболиста у сине-бело-голубых.
"Локомотив" видит в Бакаеве качественную замену Франсуа Камано, который покинул клуб после истечения срока контракта. Однако "Зенит" пока не горит желанием отпускать Зелимхана, который пополнил клуб прошлым летом. Полузащитник едва ли может быть доволен своим текущим положением в составе бессменных чемпионов России последних 5 сезонов. В завершившемся розыгрыше РПЛ он принял участие всего в 17 играх, отметившись голом и результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт"
Воспитанник "Спартака" Бакаев может перейти из "Зенита" в "Локомотив"
Хавбек "Зенита" Зелимхан Бакаев может стать игроком московского "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"